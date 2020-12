Juventus, ora c’è l’accusato: Paratici indagato dalla Procura di Perugia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Avviso di garanzia della Procura di Perugia: Paratici, dirigente della Juventus, è indagato per violazione dell’articolo 371 bis del codice penale “Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Avviso di garanzia delladi, dirigente della, èper violazione dell’articolo 371 bis del codice penale “Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabioun’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzatodella Repubblica presso il Tribunale diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Dirigenti della Juventus ufficialmente indagati per il caso degli esami per la cittadinanza di Suarez - ZZiliani : Era il 23 settembre e la Procura FJGC annunciava l’apertura di un’inchiesta sul caso #Suarez. Sono passati 70 giorn… - sportli26181512 : CR7, la macchina da gol perfetta: il punto d'incontro tra il possibile e l'impossibile: CR7, la macchina da gol per… - 1926_cri : RT @ZZiliani: Era il 23 settembre e la Procura FJGC annunciava l’apertura di un’inchiesta sul caso #Suarez. Sono passati 70 giorni (di leta… - mara_miaow : @DFisher80 Ok, ora però ripetilo senza piangere e preparati a perdere i 9 scudetti #suarez #juventus #calciopoli -