Juventus Napoli: ricorso del club azzurro al Collegio di Garanzia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Juventus Napoli: presentato il ricorso del club azzurro al Collegio di Garanzia del Coni contro sconfitta a tavolino e penalizzazione Il Napoli ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione subiti per non essersi presentato all’Allianz Stadium in occasione del match di campionato con la Juventus. Il suddetto è l’ultimo grado disponibile per quanto concerne la giustizia sportiva, qualora il ricorso fosse nuovamente rigettato i Napoli dovrebbe rivolgersi alla giustizia ordinaria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020): presentato ildelaldidel Coni contro sconfitta a tavolino e penalizzazione Ilha presentatoaldidel Coni contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione subiti per non essersi presentato all’Allianz Stadium in occasione del match di campionato con la. Il suddetto è l’ultimo grado disponibile per quanto concerne la giustizia sportiva, qualora ilfosse nuovamente rigettato idovrebbe rivolgersi alla giustizia ordinaria. Leggi su Calcionews24.com

