Juventus | in casa contro il Torino sempre in gol dopo l’80° minuto

Dal gol di Andrea Pirlo del 30 novembre 2014 all'autorete di Djidji dello scorso 4 luglio, la Juventus cavalca una striscia decisamente particolare E' dall'aprile 1995 che la Juventus non perde in casa un derby contro il Torino. Da allora i bianconeri hanno ottenuto quattro pareggi e 10 vittorie. Inoltre, in tutti gli ultimi sei derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall'80° minuto di gioco in avanti.

