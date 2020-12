Juventus, caso Suarez: avviso di garanzia a Paratici. Reato ipotizzato falsa informazione al pm (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuovi sviluppi sul caso Suarez, La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che oggi è stata notificata a Fabio Paratici, capo dell’area sport, un’informazione di garanzia in merito all’indagine della procura di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dal calciatore dell'Atl. Madrid.Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il Reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuovi sviluppi sul, La, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che oggi è stata notificata a Fabio, capo dell’area sport, un’diin merito all’indagine della procura di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dal calciatore dell'Atl. Madrid.Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabioun’die sul diritto di difesa. Ildalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato die confida che le indagini in corso ...

