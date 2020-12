Juventus, avviso di garanzia a Paratici. Il comunicato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo il comunicato della Juventus che conferma l’avviso di garanzia a FabioParatici dopo la svolta nel caso Suarez: “Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.” Foto: twitter uff Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo ildellache conferma l’dia Fabiodopo la svolta nel caso Suarez: “Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabioun’Informazione die sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato die confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.” Foto: twitter uff Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

