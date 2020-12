Juve-Napoli: il club azzurro presenta ricorso al Collegio di Garanzia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Juve-Napoli dello scorso quattro ottobre non si è giocata, ma non si è ancora conclusa. Il Napoli si oppone alla sconfitta per 3-0 a tavolino contro e al punto di penalizzazione ricevuto. Il club azzurro ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, come spiega in una nota l’organo di giustizia del Coni: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020)dello scorso quattro ottobre non si è giocata, ma non si è ancora conclusa. Ilsi oppone alla sconfitta per 3-0 a tavolino contro e al punto di penalizzazione ricevuto. Ilhatoaldidello sport, come spiega in una nota l’organo di giustizia del Coni: “Ildidello Sport ha ricevuto unto dalla S.S.C.S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, lantus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale ...

