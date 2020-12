Juve-Napoli, gli azzurri non si fermano: ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Napoli fa ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per la sconfitta a tavolino contro la Juventus Leggi su 90min (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilfaaldiper la sconfitta a tavolino contro lantus

FIGCfemminile : L??? PREVIEW della 9a Giornata ???? ?? Occhi puntati sugli anticipi Milan-Fiorentina e Napoli-Juve. Domenica in campo… - JuventusTV : #JuventusWomen, torna la Serie A! Alla vigilia di #NapoliJuve: ??l'analisi di Coach @ritaguari, qui ?… - stebellentani : L’unica vittoria convincente della Juve é stato il 3-0 col Napoli - tomasonidiego : Il colmo sarebbe se non togliessero i punti di penalizzazione al Napoli e mandassero la Juve in B. @ZZiliani si spa… - laromanet : RT @TuttoMercatoWeb: Juve-Napoli, ricorso dei partenopei al Collegio di garanzia dello sport. La nota ufficiale -