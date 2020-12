Jasmine Carrisi nel mirino degli hater sui social | le parole di Loredana

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)nelancora una volta, la giovane sembra proprio non trovare pace, ad intervenire questa volta èLecciso.(fonte foto: Instagram, @)Sembra proprio non possa esserci pace per la giovane figlia di Albano eLecciso che questa sera torna in onda sulla sedia rossa per la nuova puntata di The Voice Senior su Rai Uno, proprio al fianco del padre. Proprio la scorsa puntata ha fatto il suo debutto sorprendendo davvero tutti con le sue scelte davvero diverse da quelle del padre, ma molto apprezzate da una parte del web, che come al solito si è diviso tra chi l’ha apprezzata e chi ancora la ritiene una ...