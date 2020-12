Italiano | “Immobile è un cecchino fatale Aspettiamo con ansia il ritorno al Picco”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Questa Lazio è una formazione top, che negli ultimi campionati ha continuato a dare battaglia per i primi posti e in Champions fa bene. Abbiamo visto i filmati di Dortmund, e se li lasci ragionare hanno tantissime soluzioni con calciatori di qualità. Ha un’organizzazione che ormai è da anni ben collaudata, per noi è un’altra gatta da pelare. Immobile? E’ un bomber strepitoso, uninfallibile. Quando ha l’occasione fa sempre gol, bisogna stare attenti e cercare di concedere poco perché è una squadra letale. Dobbiamo gestire anche a livello numerico la settimana, cercare di programmare dal primo giorno di allenamento con tanti uomini le sedute che ci accompagneranno alle partite ufficiali. Adesso ...