Italia-Germania, così l'asse si rafforza con Biden. Il dibattito Iai (Di venerdì 4 dicembre 2020) Più che una "svolta", una conferma. L'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca riallinea Roma e Berlino. Il 2021, recitano in coro gli analisti, sarà un anno cruciale per i rapporti fra Italia e Germania. Lo pensa anche buona parte della politica Italiana, a giudicare dall'ultimo incontro dell'Istituto affari internazionali (Iai), "In Times of Power Politics – How Can, How Should Europe Deliver? An Italian and German View". Messi a confronto sulla nuova era americana vista al di qua dell'Oceano, parlamentari Italiani e tedeschi, moderati dalla direttrice dello Iai Nathalie Tocci, si sono chiesti quali saranno le priorità dell'agenda. Una traccia l'ha già segnata la Commissione Ue di Ursula von der Leyen, che ha appena pubblicato una road map per rilanciare i rapporti transatlantici.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Germania Il coronavirus si è diffuso per colpa dell’Italia: le accuse dalla Germania Money.it Falcone e Borsellino, sentenza choc in Germania: «I loro nomi non meritano tutela, sono noti solo in Italia»

Per la sua pizzeria a Francoforte sul Meno, in Germania, ha scelto il nome 'Falcone e Borsellino'. E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti ...

Falcone e Borsellino: “Nomi non meritano tutela, noti solo in Italia”

Il tribunale tedesco ha respinto il ricorso sull'utilizzo improprio dei nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in una pizzeria.

Per la sua pizzeria a Francoforte sul Meno, in Germania, ha scelto il nome 'Falcone e Borsellino'. E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti ...Il tribunale tedesco ha respinto il ricorso sull'utilizzo improprio dei nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in una pizzeria.