Ispettorato del Lavoro: di che si tratta e perchè è stato introdotto. I controlli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ispettorato del Lavoro: di che si tratta e perché è stato introdotto. I controlli Tutti le aziende e tutti coloro che esercitano attività di impresa, con magari molti dipendenti all’interno di essa, debbono sempre ricordarsi di rispettare le norme giuslavoristiche, ovvero il complesso di regole che riguarda il rapporto contrattuale tra datore di Lavoro e lavoratore, il rispetto di alcuni specifici standard di sicurezza sul luogo di Lavoro e la corretta osservanza della disciplina previdenziale. Facciamo allora chiarezza e vediamo cos’è e come funziona l‘Ispettorato del Lavoro, ovvero quella struttura deputata al controllo del rispetto di quanto sopra. Se ti interessa saperne di più su quali sono le prove per ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 dicembre 2020)del: di che sie perché è. ITutti le aziende e tutti coloro che esercitano attività di impresa, con magari molti dipendenti all’interno di essa, debbono sempre ricordarsi di rispettare le norme giuslavoristiche, ovvero il complesso di regole che riguarda il rapporto contrattuale tra datore die lavoratore, il rispetto di alcuni specifici standard di sicurezza sul luogo die la corretta osservanza della disciplina previdenziale. Facciamo allora chiarezza e vediamo cos’è e come funziona l‘del, ovvero quella struttura deputata al controllo del rispetto di quanto sopra. Se ti interessa saperne di più su quali sono le prove per ...

IL CASOBELLUNO Organici ridotti all'osso, personale costretto a cambiarsi in mezzo alla sporcizia e a svolgere turni di lavoro massacranti. E ancora, camici non idonei a lavorare in ambiente ...

Impalcature non idonee e inosservanza della sorveglianza sanitaria: due denunce

LECCE – Controlli nel Nord Salento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrasto dei fenomeni di sfruttamento e lavoro nero o irregolare. Nel corso di due ispezioni a Salice Salentino e G ...

