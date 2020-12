Invitalia-Sea | contratto di sviluppo a Sorrento | 48 mln 15 a fondo perduto per il rilancio di 12 grandi alberghi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “Nuovi investimenti nel settoreero di. Si tratta di 48 milioni di euro, che beneficeranno di 15 milioni ae 19,4 milioni di finanziamenti agevolati, risorse che arrivano grazie aldiproposto dalla Sea, proprietaria dell’HiltonPalace, e realizzato con. Il progetto coinvolge le 12 principali struttureere a 4 e 5 stelle di, Sant’Agnello e Massalubrense, per una capacità produttiva di 1530 stanze e 3132 posti letto”. Ad annunciarlo è Ivo Allegro, amministratore delegato di Iniziativa, una delle maggiori società di consulenza nazionali del settore, che ha curato l’operazione come advisor in collaborazione con altre due boutique ...