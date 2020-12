Investito il padre di dell'ex premier Letta. Ricoverato in ospedale (Di venerdì 4 dicembre 2020) E' stato trattenuto in osservazione ma le sue condizioni non sembrano al momento gravi. Il professor Giorgio Letta 84 anni, padre dell'ex premier Enrico e di Vincenzo, che sono stati subito avvisati, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) E' stato trattenuto in osservazione ma le sue condizioni non sembrano al momento gravi. Il professor Giorgio84 anni,'exEnrico e di Vincenzo, che sono stati subito avvisati, ...

SerglocSergio : Il padre di #Letta investito a Colignola - LatinaCorriere : Investito da un tir sulla Pontina, il padre della vittima: 'Aiutatemi a ricostruire l'incidente' -… - LaIsi83 : @federicacaladea Tipico. Mio papà 'schifava' i gatti e chi aveva i gatti, ma appena ha avuto il primo gattino sulle… - leccenews24 : “Minacciava di uccidere mio padre”. Si difende il 34enne arrestato per aver investito il “rivale in amore” - feb_real : Ora ho un motivo in più per uccidere gli uomini in nero che hanno ucciso il padre di Ryo: hanno investito una gatta… -

Ultime Notizie dalla rete : Investito padre Investito il padre di dell'ex premier Letta. Ricoverato in ospedale La Nazione Reggio Emilia, 12enne muore investito da un furgone mentre attraversava la strada: stava tornando da scuola

Un 12enne è morto dopo essere stato investito a Reggio Emilia da un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 nella frazione di Cella, ...

Investito il padre dell'ex premier Enrico Letta

SAN GIULIANO TERME: L'incedente è avvenuto a Colignola, frazione alle porte di Pisa. Il professor Giorgio Letta, 83 anni, è stato ricoverato a Cisanello ...

Un 12enne è morto dopo essere stato investito a Reggio Emilia da un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 nella frazione di Cella, ...SAN GIULIANO TERME: L'incedente è avvenuto a Colignola, frazione alle porte di Pisa. Il professor Giorgio Letta, 83 anni, è stato ricoverato a Cisanello ...