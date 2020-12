Inter, Zanetti: «Nerazzurri la mia famiglia. E pensare che mi volevano al River…» (Di sabato 5 dicembre 2020) Javier Zanetti ha parlato del suo amore per l’Inter Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, in una Intervista a Inter TV ha parlato del suo amore per i colori Nerazzurri. ARRIVO ALL’Inter – «È vero che Rambert venne presentato come giocatore più forte di me, era il capocannoniere del campionato. Io ero il quarto degli stranieri che l’Inter poteva schierare, infatti il club aveva preso Ince, Rambert e Roberto Carlos. Però io ero convinto di potermi giocare la mie carte. sapevo che l’Inter, con la storia che ha, era un grande salto: era la mia grandissima opportunità e dovevo fare di tutto per fare bene». LEGAME Inter-ARGENTINA – «È vero, in passato ci sono stati grandi allenatori e giocatori che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Javierha parlato del suo amore per l’Javier, vicepresidente dell’, in unavista aTV ha parlato del suo amore per i colori. ARRIVO ALL’– «È vero che Rambert venne presentato come giocatore più forte di me, era il capocannoniere del campionato. Io ero il quarto degli stranieri che l’poteva schierare, infatti il club aveva preso Ince, Rambert e Roberto Carlos. Però io ero convinto di potermi giocare la mie carte. sapevo che l’, con la storia che ha, era un grande salto: era la mia grandissima opportunità e dovevo fare di tutto per fare bene». LEGAME-ARGENTINA – «È vero, in passato ci sono stati grandi allenatori e giocatori che ...

