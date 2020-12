Inter | tampone negativo per Kolarov | a disposizione con il Bologna

(Di venerdì 4 dicembre 2020)per Aleksandar. Il terzino serbo saràper la sfida con ilAleksandarè risultatoalper il coronavirus e può tornare adel tecnico Antonio Conte. Il terzino serbo era risultato positivo al ritorno dalla sosta per le nazionali lo scorso 17 novembre. Molto probabilmente farà parte della lista dei convocati di Antonio Conte per la sfida con il. Leggi su Calcionews24.com

MatteoBarzaghi : Inter. Kolarov tampone negativo, puó tornare a disposizione di Conte @SkySport #kolarov #inter - Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - ndl00 : #Kolarov torna a disposizione dell’#Inter, negativo al tampone! - ItaSportPress : Inter, buone notizie per Kolarov: tampone negativo e torna a disposizione - - HyboriaLeague : RT @MatteoBarzaghi: Inter. Kolarov tampone negativo, puó tornare a disposizione di Conte @SkySport #kolarov #inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tampone

L'Inter si prepara ad affrontare il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic sabato sera a San Siro. L'anno scorso finì 1-2 per i rossoblù con una grande rimonta degli ...Tampone negativo per Aleksandar Kolarov. Il terzino serbo sarà disposizione per la sfida con il Bologna. Aleksandar Kolarov è risultato negativo al tampone per il coronavirus e ...