Inter, Kolarov negativo al tampone. Torna a disposizione (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Inter riabbraccia Alexsandar Kolarov: l'esterno è risultato negativo al tampone per il Covid. Il difensore dell'Inter potrà Tornare così a disposizione di Conte. Probabilmente non da domani, visto che deve ancora svolgere le visite mediche, ma con ogni probabilità sarà a disposizione per la gara di Champions League con lo Shakhtar. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

