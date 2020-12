Inter e Juve su Giroud, i nerazzurri pensano all'affare "stile Young": contatti col giocatore (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Inter (che così come la Juventus ha già preso contatti con Giroud) sarebbe pronta a formulare un'offerta simile a quella fatta allo United per Young Leggi su 90min (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'(che così come lantus ha già presocon) sarebbe pronta a formulare un'offerta simile a quella fatta allo United per

Il nome di Olivier Giroud continua ad essere presente sui taccuini degli uomini mercato dell'Inter. L'attaccante francese, che in questo periodo sta attraversan ...

