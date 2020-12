Inter, buone notizie per Kolarov: tampone negativo e torna a disposizione (Di venerdì 4 dicembre 2020) buone notizie per l'Inter di Antonio Conte: Aleksandar Kolarov è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Il difensore aveva contratto il virus pandemico lo scorso 17 novembre ed era stato costretto a stare fuori per diverse gare.Adesso il difensore serbo potrà tornare a disposizione di Antonio Conte per le prossime sfide in programma. Difficilmente sarà in campo contro il Bologna, ma dalla decisiva di gara di Champions e il rush finale di questo 2020 sarà indubbiamente un'arma in più per i nerazzurri.caption id="attachment 1052207" align="alignnone" width="654" Inter Kolarov (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020)per l'di Antonio Conte: Aleksandarè risultatoalper il Covid-19. Il difensore aveva contratto il virus pandemico lo scorso 17 novembre ed era stato costretto a stare fuori per diverse gare.Adesso il difensore serbo potràre adi Antonio Conte per le prossime sfide in programma. Difficilmente sarà in campo contro il Bologna, ma dalla decisiva di gara di Champions e il rush finale di questo 2020 sarà indubbiamente un'arma in più per i nerazzurri.caption id="attachment 1052207" align="alignnone" width="654"(getty images)/caption ITA Sport Press.

