Inter-Bologna | quella volta che Ibrahimovic incantò San Siro con un gol di tacco volante VIDEO

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani serasarà l'anticipo serale, con le squadre di Conte e Mihajlovic reduci da due vittorie consecutive pronte a darsi battaglia. Facendo un salto indietro nel 2008, ritroviamo una rete bellissima di Zlatan, ai tempi un calciatore nerazzurro. Era la stagione pre-triplete, la prima di Mourinho in Italia e l'ultima del campione svedese con la maglia dell'terminò 2-1 per i meneghini e lo svedese si inventò una superba rete di. ITA Sport Press.

L'Inter ospita il Bologna per la decima giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.L'Inter invece sfida il Bologna. Da oggi a Napoli c'è lo stadio 'Diego Armando Maradona'. Per la squadra bianconera intanto vigilia di derby contro il Torino. orna… Leggi ...