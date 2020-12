(Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 4 dicembre 2020 " Il cammino dell'in campionato riparte domani nella non banale sfida contro ildell'ex Sinisa Mihajlovic . I nerazzurri hanno trovato entusiasmo dalla trasferta ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri in vista di #InterBologna ?? ?? - Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - zazoomblog : Inter-Bologna probabili formazioni e orari tv - #Inter-Bologna #probabili #formazioni - marleck16993 : RT @Inter: ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

Milano, 4 dicembre 2020 – Il cammino dell’Inter in campionato riparte domani nella non banale sfida contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri hanno trovato entusiasmo dalla trasferta ...“Il Bologna è una squadra forte, che gioca ad alti ritmi e che ha avuto una settimana per preparare il match. Dovremo prestare la massima attenzione e fare bene: vogliamo continuare il nostro percorso ...