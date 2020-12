Inter-Bologna, posticipata per le condizioni meteo la conferenza di Conte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le condizioni meteo fanno slittare la conferenza stampa pre Inter-Bologna del tecnico nerazzurro Antonio Conte posticipata la conferenza stampa odierna di Antonio Conte alla vigilia dell’anticipo di campionato di domani sera a San Siro contro il Bologna. A causa di alcuni imprevisti legati alle condizioni meteo ad Appiano Gentile, inizierà in ritardo la conferenza del tecnico dell’Inter inizialmente prevista alle 13.30. Il club nerazzurro aggiornerà nei prossimi minuti il nuovo orario della conferenza di Conte davanti ai giornalisti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lefanno slittare lastampa predel tecnico nerazzurro Antoniolastampa odierna di Antonioalla vigilia dell’anticipo di campionato di domani sera a San Siro contro il. A causa di alcuni imprevisti legati allead Appiano Gentile, inizierà in ritardo ladel tecnico dell’inizialmente prevista alle 13.30. Il club nerazzurro aggiornerà nei prossimi minuti il nuovo orario delladidavanti ai giornalisti. Leggi su Calcionews24.com

