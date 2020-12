INPS, accordo con Comune di Seregno per vendita ex casa di cura Santa Maria Maggiore (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’INPS ha concluso gli accordi preliminari per la vendita al Comune di Seregno dell’ex casa di cura Santa Maria Maggiore. Un’operazione – spiega l’INPS in una nota – che va incontro alle esigenze della comunità locale e consente l’utilizzo a fini sociali di una struttura ormai in disuso. L’immobile, oggetto di interesse dell’amministrazione comunale, ha una superficie di circa 4.800 mq e un valore di vendita, secondo la perizia dell’Agenzia delle Entrate, di 332mila euro. L’Istituto, nell’ambito del suo programma di dismissioni e valorizzazioni immobiliari, vuole ampliare ed accelerare tale piano, anche per rispondere alle esigenze sociali ed economiche dei territori, oggi aggravate dalla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ha concluso gli accordi preliminari per laaldidell’exdi. Un’operazione – spiega l’in una nota – che va incontro alle esigenze della comunità locale e consente l’utilizzo a fini sociali di una struttura ormai in disuso. L’immobile, oggetto di interesse dell’amministrazione comunale, ha una superficie di circa 4.800 mq e un valore di, secondo la perizia dell’Agenzia delle Entrate, di 332mila euro. L’Istituto, nell’ambito del suo programma di dismissioni e valorizzazioni immobiliari, vuole ampliare ed accelerare tale piano, anche per rispondere alle esigenze sociali ed economiche dei territori, oggi aggravate dalla ...

