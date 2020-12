Incidente alle porte di Roma, autocisterna esce fuori strada: era carica di soda caustica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diversi gli interventi nella notte tra il 3 e 4 dicembre per i vigili del fuoco del Comando di Roma. Incidente sulla SP3: autocisterna carica di soda caustica esce fuori strada Gli agenti nella serata di ieri, intorno alle 19.00, sono intervenuti sulla strada provinciale Sp3 Santa Severa/Tolfa per la rimozione di un’autocisterna contenete 25000 litri di soda caustica. Il mezzo pesante, per cause ancora imprecisate, era uscito fuori strada. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri, il Crrc, l’autogru di Civitavecchia e l’elisoccorso Dragon di Fiumicino. L’intervento di soccorso si è concluso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diversi gli interventi nella notte tra il 3 e 4 dicembre per i vigili del fuoco del Comando disulla SP3:diGli agenti nella serata di ieri, intorno19.00, sono intervenuti sullaprovinciale Sp3 Santa Severa/Tolfa per la rimozione di un’contenete 25000 litri di. Il mezzo pesante, per cause ancora imprecisate, era uscito. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri, il Crrc, l’autogru di Civitavecchia e l’elisoccorso Dragon di Fiumicino. L’intervento di soccorso si è concluso ...

_Carabinieri_ : #Carabinieri Imperia, sgominata una organizzazione che truffava gli anziani in tutta Italia: i 15 indagati si finge… - CorriereCitta : Incidente alle porte di Roma, autocisterna esce fuori strada: era carica di soda caustica - _Shaireen : @MPromai @a_cremo @Anonimoperora @MarcoCantamessa c'è abbastanza personale. Le probabilità di contagiare qualcuno s… - caltalive : Incidente in via Rochester questa mattina attorno alle 9:30. Pare che una macchina abbia imboccato la strada in mod… - erikabibbix : Correa tra la riabilitazione alla gamba, qualche operazione sempre alla suddetta, il trauma di un incidente quasi m… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente alle Incidente all'Eur: perde controllo dell'auto e si scontra con un bus, muore dopo trasporto in ospedale RomaToday Incidenti, la Prefettura vuole cambiare strada

Distrazione e mancato rispetto della segnaletica sono alla base dei sinistri che sono aumentati, come anche i morti, dal 2018 al 2019 ...

Incidente sulla tangenziale di Mantova, tir invade la corsia opposta: morto un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni è morto e una donna di 53 è rimasta ferita in un tragico incidente avvenuto sulla tangenziale nord di Mantova nella tarda ...

Distrazione e mancato rispetto della segnaletica sono alla base dei sinistri che sono aumentati, come anche i morti, dal 2018 al 2019 ...Un ragazzo di 25 anni è morto e una donna di 53 è rimasta ferita in un tragico incidente avvenuto sulla tangenziale nord di Mantova nella tarda ...