Imprenditore cinese di Roma vende prodotti pericolosi e li fa arrivare dall'Ungheria: scatta il sequestro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 23 novembre, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 22.000 prodotti elettrici ed elettronici circa, per un valore di oltre 500.000 euro. Il materiale era stato abilmente occultato all'interno di un tir-frigo (proveniente dall'Ungheria) ed era destinato a una ditta individuale con sede a Padova, il cui proprietario è un soggetto di nazionalità cinese. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, si va verso la proroga: mercati e grandi negozi chiusi nei weekend La merce 'potenzialmente pericolosa' I prodotti elettrici sono potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, dal momento che recavano illegittimamente il marchio "CE". Come noto, la marcatura "CE" è un contrassegno apposto sui prodotti per indicare la loro conformità agli standard europei.

Sequestrati 22 mila prodotti elettronici tarocchi destinati al mercato padovano

La guardia di finanza ha sequestrato impianti stereo, speakers, lampade di design, smart-watch, purificatori d’aria, bilance elettroniche. Erano nascosti in un tir frigo proveniente dall'Ungheria ...

La guardia di finanza ha sequestrato impianti stereo, speakers, lampade di design, smart-watch, purificatori d'aria, bilance elettroniche. Erano nascosti in un tir frigo proveniente dall'Ungheria ...