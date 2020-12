Il teatro San Carlo di Napoli riparte dalla “Cavalleria rusticana”. Franceschini: «Avanti con le piattaforme online della cultura» – Il video (Di venerdì 4 dicembre 2020) The show must go on, in qualche modo. E il modo è lo streaming online. Il teatro San Carlo di Napoli riparte, nonostante i numeri ancora allarmanti dell’epidemia da Coronavirus. Sul palco va in scena la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e il successo portato a casa con il numero di adesioni all’iniziativa è sorprendente. Oltre 50 mila persone in Italia sono interessate allo spettacolo e quasi 30 mila hanno pagato per poterselo godere dal proprio monitor. L’evento, al costo di 1,09 euro, è disponibile su Facebook – partner dell’iniziativa – da oggi, 4 dicembre, e per i prossimi tre giorni. Protagonisti dell’opera, in forma di concerto, Jonas Kaufmann, nei panni di Turiddu, e Elina Garanca, in quelli di Santuzza. Franceschini: «Un successo enorme» A guidare l’orchestra e il ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) The show must go on, in qualche modo. E il modo è lo streaming. IlSandi, nonostante i numeri ancora allarmanti dell’epidemia da Coronavirus. Sul palco va in scena la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e il successo portato a casa con il numero di adesioni all’iniziativa è sorprendente. Oltre 50 mila persone in Italia sono interessate allo spettacolo e quasi 30 mila hanno pagato per poterselo godere dal proprio monitor. L’evento, al costo di 1,09 euro, è disponibile su Facebook – partner dell’iniziativa – da oggi, 4 dicembre, e per i prossimi tre giorni. Protagonisti dell’opera, in forma di concerto, Jonas Kaufmann, nei panni di Turiddu, e Elina Garanca, in quelli di Santuzza.: «Un successo enorme» A guidare l’orchestra e il ...

