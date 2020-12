Il sottomarino familiare che trasporta fino a sei persone

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Credit: TritonNel corso degli anni la tecnologia dei sottomarini, ossia i mezzi che possono andare sott’acqua, è migliorato molto, tanto che oggi esistono alcuni esemplari utilizzabili anche per scopi turistici. L’esempio più interessante è quello deldi Triton, azienda che ha un solido know-how in questo settore (ha già consegnato DeepView, unturistico a 24 posti), che si differenzia dagli altri perché si rivolge in modo particolare al settore del lusso, essendo concepito come parte dell’equipaggiamento di un mega-yacht. Il Triton 3300/6, questo il nome del modello, può traportare in modo assolutamente confortevolea seied è in grado di raggiungere una profondità certificata di 3.300 piedi (1.000 metri), che è possibile raggiugnere grazie a uno scafo equipaggiato con una grande ...