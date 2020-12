Il sondaggio dei sondaggi: allora ha ragione il Cav? Forza Italia col turbo, balzo-record in 7 giorni: tutte le cifre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Altro giro, altro sondaggio. Tocca alla Supermedia-Youtrend, presentata da Lorenzo Pregliasco a Omnibus, su La7. Il sondaggio dei sondaggi, che tiene conto della media di tutte le diverse rilevazioni dell'ultima settimana. Si scopre così che la Lega di Matteo Salvini continua a crescere, dello 0,3% al 24% tondo tondo. Stabile il Pd al 20,4% mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni perde lo 0,1% al 16,1 per cento. Stabile anche il M5s, al 15 per cento. Ma la vera sorpresa è Forza Italia, che in sette giorni sale dello 0,5% al 7,3%: gli elettori azzurri sembrano insomma aver apprezzato le ultima mosse del Cavaliere, dall'apertura al governo al no al Mes. E ancora, Italia Viva in calo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Altro giro, altro. Tocca alla Supermedia-Youtrend, presentata da Lorenzo Pregliasco a Omnibus, su La7. Ildei, che tiene conto della media dile diverse rilevazioni dell'ultima settimana. Si scopre così che la Lega di Matteo Salvini continua a crescere, dello 0,3% al 24% tondo tondo. Stabile il Pd al 20,4% mentre Fratelli d'di Giorgia Meloni perde lo 0,1% al 16,1 per cento. Stabile anche il M5s, al 15 per cento. Ma la vera sorpresa è, che in settesale dello 0,5% al 7,3%: gli elettori azzurri sembrano insomma aver apprezzato le ultima mosse delaliere, dall'apertura al governo al no al Mes. E ancora,Viva in calo ...

