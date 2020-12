Il silenzio dell’acqua 2 non va in onda: ecco perché, il motivo (Di venerdì 4 dicembre 2020) perché stasera su Canale 5 non va in onda Il silenzio dell’acqua 2? Molti telespettatori stasera – venerdì 4 dicembre 2020 – rimarranno sorpresi nel non vedere in onda la fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Ma perché non va in onda? La spiegazione è semplice: Canale 5 ha deciso di stravolgere la programmazione per migliorare le performance dal punto di vista degli ascolti dei vari programmi e fiction. In primis Il silenzio dell’acqua 2, la serie tv che all’esordio ha deluso. Per questo motivo Mediaset ha spostato la fiction al mercoledì sera (il 2 dicembre è stata trasmessa la seconda puntata), rimesso il Grande Fratello Vip 2020 al venerdì e infine spostato le ultime due puntate di All ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020)stasera su Canale 5 non va inIl2? Molti telespettatori stasera – venerdì 4 dicembre 2020 – rimarranno sorpresi nel non vedere inla fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Manon va in? La spiegazione è semplice: Canale 5 ha deciso di stravolgere la programmazione per migliorare le performance dal punto di vista degli ascolti dei vari programmi e fiction. In primis Il2, la serie tv che all’esordio ha deluso. Per questoMediaset ha spostato la fiction al mercoledì sera (il 2 dicembre è stata trasmessa la secpuntata), rimesso il Grande Fratello Vip 2020 al venerdì e infine spostato le ultime due puntate di All ...

paradzayn : @poisonxchris nella guida della mia tv spunta il silenzio dell’acqua ?? - Matt85Mortal : @cheTVfa sai se mercoledì il silenzio dell acqua va una sola puntata o due insieme?? - L_ably : @wholeorchestra Si, ma siccome la fiction il silenzio dell'acqua è stato un mezzo flop contro the voice senior, hanno rimesso il #gfvip - fictionmediaset : RT @Librimondadori: “È la prima volta che succede in Italia, e forse può suonare esagerato. Eppure è così: tantissime serie tv sono tratte… - tuttopuntotv : Il silenzio dell’acqua 2 non va in onda stasera 4 dicembre 2020: ecco perché -

