Il Senato Usa voterà contro la vendita degli F-35 agli Emirati Arabi Uniti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Senato Usa voterà la prossima settimana contro la possibilità di vendita di un pacchetto di armamenti del valore di 23,37 miliardi di dollari che comprende gli aerei da combattimento di quinta generazione F-35, droni Reaper e munizioni che era stato proposto da parte dell’amministrazione Trump agli Emirati Arabi Uniti. Sono infatti quattro, come apprendiamo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 4 dicembre 2020) IlUsala prossima settimanala possibilità didi un pacchetto di armamenti del valore di 23,37 miliardi di dollari che comprende gli aerei da combattimento di quinta generazione F-35, droni Reaper e munizioni che era stato proposto da parte dell’amministrazione Trump. Sono infatti quattro, come apprendiamo InsideOver.

MrEfis79 : Usa - La Camera dei Rappresentanti, a maggioranza democratica, vota per legalizzare la marijuana. Seguisse anche i… - emilianobos : La #Georgia sarà decisiva per il controllo del #Senato #USA Sono qui a raccogliere voci, domani anche a un comizio… - GFScavuzzo : Il senato USA, per la prima volta, decriminalizza la cannabis. È la prima legge federale, in questa direzione. I pr… - Lupetto52807502 : @LaVeritaWeb Mi metterò in fila per il vaccino, no però a quello USA che sperimenta la modifica sul DNA, solo il me… - minomazz : RT @AtlanteUsa2020: L'economia Usa ha di nuovo smesso di creare lavoro in misura tale da riportare la situazione ai livelli pre #coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato Usa Il Senato Usa blocca la nomina di Judy Shelton alla Fed, schiaffo a Trump Il Sole 24 ORE “Giustizia italiana sbeffeggiata, Bonafede faccia il ministro e venga a riferire in commissione giustizia al Senato”

AgenPress. “Oggi non è una buona giornata per la Giustizia italiana. Un tribunale tedesco ha respinto la domanda della sorella del giudice Falcone che ha denunciato la violazione dei magistrati Falcon ...

Modena (FI): “Giustizia italiana sbeffeggiata, Bonafede riferisca in commissione giustizia al Senato”

“Oggi non è una buona giornata per la Giustizia italiana. Un tribunale tedesco ha respinto la domanda della sorella del giudice Falcone che ha denunciato la violazione dei magistrati Falcone e Borsell ...

AgenPress. “Oggi non è una buona giornata per la Giustizia italiana. Un tribunale tedesco ha respinto la domanda della sorella del giudice Falcone che ha denunciato la violazione dei magistrati Falcon ...“Oggi non è una buona giornata per la Giustizia italiana. Un tribunale tedesco ha respinto la domanda della sorella del giudice Falcone che ha denunciato la violazione dei magistrati Falcone e Borsell ...