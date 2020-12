Il rapper milanese Jangy Leeon torna con il disco "Full Moon Confusion" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 4 dicembre 2020 " S'intitola " Full Moon Confusion " e rimbalza dalle atmosfere più cupe e riflessive ad altre ben più festose e liberatorie, sempre nel segno di quell'inconfondibile timbro ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 4 dicembre 2020 " S'intitola "" e rimbalza dalle atmosfere più cupe e riflessive ad altre ben più festose e liberatorie, sempre nel segno di quell'inconfondibile timbro ...

Iouspoetry : i rapper italiani di milano che usano il milanese nelle canzone make my heart go ???????????? - DavideIannuzzi5 : Crotti B. un rapper milanese per un'etichetta romana. Ascolta all'interno il nuovo singolo “CLERVILLE”, IL NUOVO… - StreetNews24 : Nel suo primo singolo, il rapper milanese Crotti B, alter ego del 18enne Cristian Cavalli, racconta di quanto sia d… - RSD_studiodelta : Da oggi Cinisello Balsamo ha una piazza dedicata a Sfera Ebbasta. l Comune milanese ha omaggiato il rapper cinisel… -

Ultime Notizie dalla rete : rapper milanese Il rapper milanese Jangy Leeon torna con il disco “Full Moon Confusion” Il Giorno Il rapper milanese Jangy Leeon torna con il disco “Full Moon Confusion”

Quindici tracce e tantissimi ospiti per una sintesi perfetta fra rap classico e contemporaneo Milano, 4 dicembre 2020 – S’intitola “ Full Moon Confusion ” e rimbalza dalle atmosfere più cupe e rifless ...

Dal rapper Fasma a Bianca Nappi: «Non abbassare la guardia sull’Hiv e stop ai pregiudizi»

\| CorriereTv. Milano chiama e Roma risponde. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids la Capitale ha mobilitato un parterre di personaggi del mondo dello spettacolo a ...

Quindici tracce e tantissimi ospiti per una sintesi perfetta fra rap classico e contemporaneo Milano, 4 dicembre 2020 – S’intitola “ Full Moon Confusion ” e rimbalza dalle atmosfere più cupe e rifless ...\| CorriereTv. Milano chiama e Roma risponde. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids la Capitale ha mobilitato un parterre di personaggi del mondo dello spettacolo a ...