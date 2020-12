NICOLACATAR : Il professor Richiardi: 'Perché in Italia si muoia così tanto resta un mistero' -

Ultime Notizie dalla rete : professor Richiardi

Yahoo Notizie

L'epidemiologo Richiardi: «Il motivo di tanti morti in Italia resta è un mistero. Una teoria è quella della popolazione anziana, ma non basta» ...Il professore ordinario di epidemiologia e statistica medica: "Una teoria è perché abbiamo una popolazione anziana, ma non basta. Solo Regno Unito e Spagna registrano simili perdite" ...