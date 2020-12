Il premier Conte fa bene alla tv. Due terzi della platea per il Dpcm Natale: 18,641 milioni alle 21.29; 8,7 milioni sul Tg1. Tg2 assente | (Di venerdì 4 dicembre 2020) ... stavolta è partito in perfetto orario, senza costringere reti e tg a stravolgere la programmazione. Tg1 e Tg5 si sono fermati alla prima parte dell'incontro, Barbara Palombelli e quindi La7 con Lilli ... Leggi su primaonline (Di venerdì 4 dicembre 2020) ... stavolta è partito in perfetto orario, senza costringere reti e tg a stravolgere la programmazione. Tg1 e Tg5 si sono fermatiprima parte dell'incontro, Barbara Palombelli e quindi La7 con Lilli ...

