IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 7 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 7 dicembre 2020: Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020 Alla Fiera degli “Oh bej Oh bej” di Sant’Ambrogio, Armando (Pietro Genuardi) guida Agnese (Antonella Attili) alla scoperta del mercatino tipico del periodo natalizio milanese e la spinge a parlare con il nipote Rocco (Giancarlo Commare) e il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) della loro relazione. Federico (Alessandro Fella) appare più tranquillo e si trova bene con la nuova famiglia formata da Luciano (Giorgio Lupano), Clelia (Enrica Pintore) e Carletto (Dylan Interlenghi). Anche se non si unisce a loro nella visita al mercatino, il ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 4 dicembre 2020)puntata de Il5 di: Leggi anche: UNA VITA,puntata di domenica 6 eAlla Fiera degli “Oh bej Oh bej” di Sant’Ambrogio, Armando (Pietro Genuardi) guida Agnese (Antonella Attili) alla scoperta del mercatino tipico del periodo natalizio milanese e la spinge a parlare con il nipote Rocco (Giancarlo Commare) e il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) della loro relazione. Federico (Alessandro Fella) appare più tranquillo e si trova bene con la nuova famiglia formata da Luciano (Giorgio Lupano), Clelia (Enrica Pintore) e Carletto (Dylan Interlenghi). Anche se non si unisce a loro nella visita al mercatino, il ...

PNGranParadiso : Il #3dicembre 1922 veniva istituito il @PNGranParadiso vogliamo celebrare i nostri #98anni con quattro foto rappres… - liberainfo : La posizione geografica di #Cipro le ha ricavato il ruolo di mediatrice tra paesi produttori e paesi consumatori di… - FioriFlavio : @LizadiGennaro Nuovo Cinema Paradiso V per Vendetta La notte delle matite spezzate Sulla mia pelle non ci riesco proprio a guardarlo invece - domenicostrang3 : @RobertoRenga Nel paradiso no caro Roberto ma questi qui al governo sono incompetenti. C'e' un istituto poco freque… - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 2 dicembre -