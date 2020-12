Il padre di Valerio Scanu in semi terapia intensiva, il cantante non ha sue notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) In questi giorni Valerio Scanu con suo padre sta vivendo lo stesso incubo che purtroppo riguarda tantissime famiglie. Il padre di Valerio Scanu è in semi terapia intensiva ed è difficile avere notizie anche se il cantante resta fiducioso. E’ ai social che ha affidato le sue preoccupazioni confidando che il papà è in terapia semi intensiva, che gli hanno messo il casco per aiutarlo a respirare. La paura è che dopo il casco potrebbe arrivare l’intubazione e la terapia intensiva, ormai purtroppo siamo tutti informati su ciò che potrebbe accadere dopo il contagio. Il padre di Scanu non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020) In questi giornicon suosta vivendo lo stesso incubo che purtroppo riguarda tantissime famiglie. Ildiè ined è difficile avereanche se ilresta fiducioso. E’ ai social che ha affidato le sue preoccupazioni confidando che il papà è in, che gli hanno messo il casco per aiutarlo a respirare. La paura è che dopo il casco potrebbe arrivare l’intubazione e la, ormai purtroppo siamo tutti informati su ciò che potrebbe accadere dopo il contagio. Ildinon è ...

