Il nuovo progetto di Achille Lauro: “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esce oggi il nuovo lavoro dell’artista Si chiama “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band” ed è il nuovo progetto dell’artista che esce oggi, 4 dicembre, su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile. Il side project chiude la trilogia di repack del passato: con 1990, tributo alla musica Dance, e 1969 – Achille Idol Rebirth, dall’animo punk-rock, certificato Disco di Platino da Fimi/Gfk, Achille Lauro dimostra di saper indossare giacche di pelle, tacchi glitter e fedora sempre con la stessa credibilità. Il tutto prende ispirazione dal desiderio di leggerezza nato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esce oggi illavoro dell’artista Si chiama; Theed è ildell’artista che esce oggi, 4 dicembre, su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile. Il side project chiude la trilogia di repack del passato: con 1990, tributo alla musica Dance, e 1969 –Idol Rebirth, dall’animo punk-rock, certificato Disco di Platino da Fimi/Gfk,dimostra di saper indossare giacche di pelle, tacchi glitter e fedora sempre con la stessa credibilità. Il tutto prende ispirazione dal desiderio di leggerezza nato ...

ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21 su @RaiRadio2 e… - VANTET4E : RT @italianarmyfam_: ??[CONNECT, JIN]?? • Vi presentiamo il nostro nuovo progetto per ?? Handsome #Jin! • Nei post qui sotto trovate tutte l… - 361_magazine : Il nuovo progetto di #AchilleLauro - ScelgoilSud : RT @VariazioniSrl: Di nuovo attivo il Bando di @RegLombardia per finanziare il tuo progetto di #SmartWorking ?? ??Per chi ha attivato il #La… - VariazioniSrl : Di nuovo attivo il Bando di @RegLombardia per finanziare il tuo progetto di #SmartWorking ?? ??Per chi ha attivato i… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo progetto Al via Samsung Smart Things, il nuovo progetto per i futuri protagonisti della trasformazione digitale Samsung Newsroom Italy Nuova vita per Casa Borghi, inagibile dopo il terremoto: si ricaveranno due alloggi

Ha preso il via la riqualificazione di Casa Borghi, un edificio situato in centro a San Martino in Rio, in piazza Tassoni, di proprietà del Comune e di Acer. Risulta inagibile dopo il terremoto del 20 ...

"Un nuovo canile in stile ’berlinese’"

Ispirato a quello di Berlino, a Spilamberto nascerà un nuovo canile in via Macchioni, dove una volta c’erano le omonime cave di ghiaia. La struttura, che fungerà anche da gattile, sarà molto probabilm ...

Ha preso il via la riqualificazione di Casa Borghi, un edificio situato in centro a San Martino in Rio, in piazza Tassoni, di proprietà del Comune e di Acer. Risulta inagibile dopo il terremoto del 20 ...Ispirato a quello di Berlino, a Spilamberto nascerà un nuovo canile in via Macchioni, dove una volta c’erano le omonime cave di ghiaia. La struttura, che fungerà anche da gattile, sarà molto probabilm ...