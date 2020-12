Il Napoli: “Siamo rallegrati per il cambio di nome dello stadio” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Napoli, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha espresso soddisfazione per il cambio di nome dello stadio San Paolo, intitolato a Diego Armando Maradona. La SSC Napoli si rallegra per la delibera firmata da tutta la Giunta Comunale nel dedicare a Diego Armando Maradona l’ormai ex Stadio San Paolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha espresso soddisfazione per ildistadio San Paolo, intitolato a Diego Armando Maradona. La SSCsi rallegra per la delibera firmata da tutta la Giunta Comunale nel dedicare a Diego Armando Maradona l’ormai ex Stadio San Paolo. L'articolo ilsta.

