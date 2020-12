Il Napoli con l’Az Alkmaar ha giocato con tre centrocampisti e non è cambiato niente

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020) I risultati del quinto e penultimo turno della prima fase di Europa League ci dicono che ben 18 squadre (su 24) si sono già qualificate per i sedicesimi di finale e che tra queste ci sono tutte le “favorite” (Arsenal, Tottenham, Milan, Roma, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, Leicester, Hoffenheim, PSV Einhoven) tranne ilche, tra l’altro, è anche l’unica delle tre squadre italiane a non aver ancora conquistato l’accesso alla seconda fase. Molto probabilmente anche ilriuscirà a superare il girone e ad approdare ai sedicesimi, dal momento che basterà ottenere un pareggio giovedì sera in casa con la Real Societad, squadra che, dopo una partenza a razzo, pare avere leggermente rallentato la sua corsa. Il pareggio, il terzo consecutivo tra campionato e Coppa, ottenuto in casa, contro i croati del Rijeka (al loro primo punto nel ...