Il mito di Arsenio Lupin secondo Netflix | cosa vedremo nella serie tv

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Su, personaggio immaginario ideato da Maurice Leblanc nel 1905, sono stati realizzati diversi adattamenti televisivi e cinematografici. Il più famoso è senza dubbio il manga e il successivo anime giapponeseIII. Ildel ladro gentiluomo torna sul piccolo schermo con una nuova versione. Ispirato dal romanzo originale di Leblanc,rivive in unafrancese perche ha come protagonista l’attore Omar Sy (Quasi amici, Troppo amici, Jurassic World). Ladro gentiluomo,ruba ai ricchi per sé ma anche per i più bisognosi. Ama le donne, il lusso, il gioco e possiede un gran senso dell’umorismo.versione del mangaka Monkey Punch, il protagonista è invece il nipote ...