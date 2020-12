Il Milan vince e festeggia il passaggio del turno, ok la Roma, pari del Napoli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milan-Celtic 4-2 Il Milan batte il Celtic 4-2 e, grazie anche alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga, si qualifica per i sedicesimi di Europa League. A decidere il match, dopo il doppio vantaggio ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 4 dicembre 2020)-Celtic 4-2 Ilbatte il Celtic 4-2 e, grazie anche alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga, si qualifica per i sedicesimi di Europa League. A decidere il match, dopo il doppio vantaggio ...

