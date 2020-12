Il Milan corre ai ripari dopo il ko di Kjaer | tutti i nomi per la difesa

Leggi su serieanews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)l’insostituibile dovrà essere sostituito dal. Incerti i tempi di recupero del danesel’infortunio muscolare con il Celtic. Calciomercato in fermento: arriverà Kabak e non solo L’infortunio dinella partita con il Celtic, apre nuovi orizzonti per il calciomercatoa gennaio. L’esigenza di prendere un difensore era già un dato di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.