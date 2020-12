Il Mes divide il governo e spacca il M5s, lasciano 4 europarlamentari. Bonafede: 'Nessun rischio per il governo' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo la lettera con cui una cinquantina di parlamentari del movimento ha chiesto di non ratificare la riforma del Fondo Salvastati, da Bruxelles arriva lo strappo di 4 europarlamentari che dicono ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo la lettera con cui una cinquantina di parlamentari del movimento ha chiesto di non ratificare la riforma del Fondo Salvastati, da Bruxelles arriva lo strappo di 4che dicono ...

paolorm2012 : Riunione Recovery, Mes divide la maggioranza: muro M5S - PolicyMaker_mag : Il già fragile governo giallorosso rischia di cadere per colpa del #Mes. Il #M5s si spacca, il @pdnetwork insorge,… - PolicyMaker_mag : Il già fragile governo giallorosso rischia di cadere per colpa del #Mes. Il @Mov5Stelle si spacca, il #Pd insorge,… - giuseppebaggio : 03/12/2020 #Italia #Politica: Rivolta nella maggioranza sulla linea dura per Natale. Renziani, parte del Pd e gover… - Daniele_Manca : La linea di credito di emergenza - Mes, cosa cambia dopo la riforma e perché il nuovo testo divide il Parlamento (t… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes divide Riunione Recovery, Mes divide la maggioranza: muro M5S Adnkronos Mes, lo scontro in Forza Italia tra «responsabili» e falchi: l’avviso per Brunetta, il ruolo di Gianni Letta

Il voto sul Fondo Salva Stati agita il partito di Berlusconi. Lo scontro tra le due fazioni, ora si cerca la mediazione per un no meno netto ...

I venti di crisi intorno al Mes innervosiscono il Quirinale

Nessuno nel governo o tra i leader della maggioranza lo ammetterebbe mai in pubblico, ma quelli che spirano sempre sempre più gelidi sono venti di crisi. La nota informale diffusa ieri sera da Iv non ...

Il voto sul Fondo Salva Stati agita il partito di Berlusconi. Lo scontro tra le due fazioni, ora si cerca la mediazione per un no meno netto ...Nessuno nel governo o tra i leader della maggioranza lo ammetterebbe mai in pubblico, ma quelli che spirano sempre sempre più gelidi sono venti di crisi. La nota informale diffusa ieri sera da Iv non ...