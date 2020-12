Il Governo lancia il bonus cashback: come partecipare? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ad oggi, la ripresa economica post emergenza sanitaria pare ancora un miraggio. Infatti, con la seconda ondata di contagi, verificatasi nel periodo successivo alle vacanze estive, tutti i settori produttivi sono stati nuovamente investiti dalle conseguenze negative delle misure restrittive adottate dal Governo. Per limitare quanto possibile il rischio di trasmissione del Coronavirus e di sovraffollare gli ospedali, si è deciso anche di chiudere totalmente o parzialmente gli esercizi commerciali e, comunque, di contingentare l’ingresso della clientela. Proprio per questo motivo, il Governo è intervenuto per supportare economicamente tutte le attività interessate dalla crisi, predisponendo una serie di iniziative volte a concedere liquidità. Tra quelle che destano maggiore curiosità vi è senza dubbio il bonus ... Leggi su udine20 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ad oggi, la ripresa economica post emergenza sanitaria pare ancora un miraggio. Infatti, con la seconda ondata di contagi, verificatasi nel periodo successivo alle vacanze estive, tutti i settori produttivi sono stati nuovamente investiti dalle conseguenze negative delle misure restrittive adottate dal. Per limitare quanto possibile il rischio di trasmissione del Coronavirus e di sovraffollare gli ospedali, si è deciso anche di chiudere totalmente o parzialmente gli esercizi commerciali e, comunque, di contingentare l’ingresso della clientela. Proprio per questo motivo, ilè intervenuto per supportare economicamente tutte le attività interessate dalla crisi, predisponendo una serie di iniziative volte a concedere liquidità. Tra quelle che destano maggiore curiosità vi è senza dubbio il...

