Il governo inglese potrebbe cancellare gli sponsor di betting dalle maglie

L'inizio della settimana prossima segnerà anche l'inizio dei lavori del governo inglese su una serie di proposte per ridimensionare l'impatto del betting. A riportarlo è il Guardian, che spiega come l'intenzione del Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport sia quello di rivoluzionare il Gambling Act del 2005. Tra i cambiamenti in esame, ci sono: limiti sulle scommesse online, controlli di accessibilità più stringenti, ricorsi legali in favore di scommettitori lesi, prelievo coatto dai bookmakers per finanziare il trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo ma soprattutto il divieto di sponsorizzazione sportiva in particolare nel calcio. Secondo il quotidiano inglese, questo potrebbe portare anche all'eliminazione dei loghi dalle maglie.

