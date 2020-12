Il governo del sarà tre volte Natale e Sandra Zampa tutto l’anno

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Beato il paese in cui, dopo settimane di interviste sul tuo libro in uscita, ancora non ti hanno chiesto del vaccino per il Covid. A Barack Obama l’hanno chiesto l’altroieri, alla milionesima intervista promozionale, e – giacché la stampa di quel paese è beata ma fino a un certo punto – sono seguiti titoloni: Obama si vaccinerebbe, dice che se Fauci gli dice che il vaccino è sicuro lui ci crede. Ma tu pensa. Chi l’avrebbe mai detto, mi aspettavo dichiarasse che seguiva i consigli delle mamme preoccupate nei gruppi Facebook. Qui, dove anche se sei un parrucchiere ospite in un programma di cucina ti chiedono del virus, dove non si può accendere la tv senza sentirne parlare, io non ho mai letto tanti romanzi. Non guardare talk show da nove mesi mi ha liberato una quantità di tempo impensabile. Guardo le dirette del presidente del Consiglio, certo, pure quella di ieri sera in cui ha detto ...