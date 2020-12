Il giorno dell' angoscia | quasi mille vittime Crescono anche i casi

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea Cuomo Ieri record di morti: 993 (in Lombardia 347). L'indice di positività torna a superare il 10% Mentre l'Italia del Covid19 surfa in attesa del Natale, parlando di cenoni, di sciate e di messe di mezzanotte, il bollettino di giornata ci terrorizza registrando il record di morti dall'inizio'emergenza: 993 i decessi di ieri, più dei 969o scorso 27 marzo che finora era stato un primato ineguagliato. Solo in Lombardia le croci piantate ieri sono state 347. Un dato spaventoso che si prende la copertina di una giornata in cui comunque sono stati registrati 23.225 nuovi contagi, in aumento rispetto a mercoledì sia in termini assoluti (erano 20.709) sia in rapporto ai tamponi messi a referto, che ieri sono stati 226.729, portando la percentuale di contagi al 10,24 per cento, contro il 9,99 del...