Il fidanzato di Nicole Soria è un ex “sposo” di Matrimonio a prima vista Italia pazzo di lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 dicembre 2020) E insomma questa edizione dinon smette di regalare colpi di scena. Ricordate le parole degli esperti in merito almisterioso di? Avevano lasciato capire che lo conoscevano e tutti noi abbiamo pensato che fosse qualcuno con cuiaveva avuto dei contatti nel corso del programma, visto che inc’era il lockdown e la possibilità di muoversi non era proprio quella di sempre. Ma invece ildiera un ex partecipante di, uno sposo della passata edizione. Ecco perchè il team di esperti conosce ildi ...