Il fantasma della grande fuga di marzo dopo il Dpcm. Si rischia bis nei giorni prima del blocco fra Regioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Protestano le Regioni del Nord contro le restrizioni del nuovo Dpcm. Zaia: il governo ripensi il divieto di spostamento tra comuni, il 25 e 26 dicembre e il 1°. Alcune misure creano dissenso anche ...

Ultime Notizie dalla rete : fantasma della I CPIA sono il fantasma della scuola italiana. Lettera Orizzonte Scuola Lo Spirito del Natale: anticipazioni, cast e trama del film in onda su La5

Va in onda giovedì 4 dicembre alle 21.10 su La5 "Lo Spirito del Natale" che racconta le vicende dell'avvocato Kate alle prese con uno strano fantasma Continuano gli appuntamenti in tv con la messa in ...

A Goro parte il progetto Unife per la raccolta di reti fantasma e rifiuti dal mare

È decollato operativamente in questi giorni il progetto di ricerca dell’Università di Ferrara per la raccolta di reti fantasma e rifiuti dal mare nella sacca di Goro, in collaborazione con la marineri ...

