Il famosissimo cantante italiano non trattiene le lacrime | “E’ appena successo”

Marco Carta è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 5 dicembre. Il cantante si è raccontato nel salottino di Silvia Toffanin. Ha spiegato di sentirsi pronto a convolare a nozze con il fidanzato Sirio Campedelli. Inoltre, accarezza il sogno di tornare sul palco del Festival di Sanremo, kermesse canora di cui ha vinto l'edizione del 2009 con il brano La forza mia. Marco Carta e il matrimonio con Sirio Campedelli Marco Carta ha parlato dell'amore che prova per il fidanzato Sirio Campedelli. La loro è una relazione che dura ormai da sei anni. Il legame fortissimo che sono riusciti a creare, trapela dalle parole dell'artista che ha dichiarato: "Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili". Secondo quanto riporta il comunicato rilasciato dalla trasmissione di Silvia Toffanin, Carta ...

Ultime Notizie dalla rete : famosissimo cantante Robbie Williams, dopo 25 anni dai Take That forma una nuova band ViaggiNews.com Ospiti Verissimo 5 dicembre: in studio anche due famosi reduci dal COVID

Ospiti Verissimo 5 dicembre: chi vedremo domani? Siete pronti a scoprirlo? Ci sono due famosi personaggi reduci dal COVID, l'apprezzatissimo frontman di una nota band, un altro cantante che in questi ...

Marco Carta annuncia le nozze con il suo compagno

Il cantante sardo lanciato dal talent show "Amici" di Maria De Filippi è prossimo alle nozze con il suo fidanzato Sirio ...

