Il coraggio di cambiare: il governo si sta nascondendo dietro l’emergenza covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) governo Conte news. Di fronte all’emergenza coronavirus il governo si sta, piuttosto velocemente, sgretolando. Notoriamente i periodi di crisi fanno emergere tutti i nodi non sciolti, quelle debolezze che rischiano di distruggere un rapporto. E il governo sta passando proprio questo: tra un rimbalzo e l’altro di responsabilità, i parlamentari si stanno puntando il dito a vicenda pur di trovare un colpevole. Così l’esecutivo, invece che concentrare le energie sui 993 morti di ieri, si scontra sul Mes, sui ministri non adeguati. Insomma: stanno mettendo in piedi un vero e proprio scambio di figurine per nascondere i veri problemi che non sono in grado di gestire. >> Leggi anche: Conte dpcm nuovo, misure dure per Natale: quanti sacrifici «per scongiurare la terza ondata» governo Conte news, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020)Conte news. Di fronte alcoronavirus ilsi sta, piuttosto velocemente, sgretolando. Notoriamente i periodi di crisi fanno emergere tutti i nodi non sciolti, quelle debolezze che rischiano di distruggere un rapporto. E ilsta passando proprio questo: tra un rimbalzo e l’altro di responsabilità, i parlamentari si stanno puntando il dito a vicenda pur di trovare un colpevole. Così l’esecutivo, invece che concentrare le energie sui 993 morti di ieri, si scontra sul Mes, sui ministri non adeguati. Insomma: stanno mettendo in piedi un vero e proprio scambio di figurine per nascondere i veri problemi che non sono in grado di gestire. >> Leggi anche: Conte dpcm nuovo, misure dure per Natale: quanti sacrifici «per scongiurare la terza ondata»Conte news, ...

