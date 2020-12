Il Comune di Favignana ha chiesto la proroga dei termini di ritiro delle Liberty Card

Leggi su tvio

(Di venerdì 4 dicembre 2020) IldiIsole Egadi, in condivisione con lo stato d’animo di tanti lavoratori pendolari, ieri, 3 dicembre, ha riladeididi impiegati, insegnanti e operai non residenti che viaggiano ed operano nell’arcipelagoEgadi. In questi giorni la società di navigazioneLines, infatti, sta... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.